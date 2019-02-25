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ÖZYİĞİT, GAZETECİLER BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:02
ÖZYİĞİT, GAZETECİLER BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile K. T. Gazeteciler Birliği’nin çeşitli konularda işbirliği sürecinin konuşulduğu görüşmede, ayrıca 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününe yönelik gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve medya okuryazarlığı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirterek, basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

K. T. Gazeteciler Birliği ile başta basın özgürlüğü olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği sürecinin genişletilmesi kararlılığında olduklarını belirten Özyiğit, medya okuryazarlığı dersinin 6, 7 ve 8. sınıfların en az birinde zorunlu seçmeli olarak okutulduğunu anımsattı.

3 Mayıs Basın Özgürlüğü gününe yönelik de Gazeteciler Birliği ile bazı projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Özyiğit, konunun netleşmesinin ardından gerekli açıklamanın Gazeteciler Birliği ile ortaklaşa duyurulacağını kaydetti.

Gazeteciler Birliği adına konuşan Örgütlenme Sekreteri Fatma Arpalıklı da, başta Basın Özgürlüğü olmak üzere çeşitli alanlarda Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak amacında olduklarını belirtti.

Bu yönde bazı düşünceleri karşılıklı olarak paylaştıklarını ifade eden Arpalıklı, özellikle okullardaki medya okuryazarlığı dersine yönelik katkı koymak amacında olduklarını ifade etti. 

 

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