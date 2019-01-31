ÖZYİĞİT'TEN HÜKÜMETE; PDR UZMANI İSTİYORUM

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:29

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kolejlerle ilgili yeni bir açılım geleceğini açıklayarak, “herkes hazır olsun. Kolejlerle ilgili bir dizi tedbir planlıyoruz” dedi.

Hükümete çağrı yapan Özyiğit, Psikolojik Dayanışma ve Rehberlik (PDR) uzmanı istediğinin altını çizdi.

“YARIN HÜKÜMETTEN GİDECEK OLSAK BİLE, ACELE KARAR ALAYIM DEMEYECEĞİM”

1-2 yıl içerisinde tam gün eğitime geçmeyi planladıklarını vurgulayan Bakan Özyiğit, “en kısa zamanda idarecilerle ilgili sınav yapılacak ve idareciler atanacak. Aceleci adımlar bizi yanlışlara sürükledi. Yarın hükümetten gidecek olsak bile, acele karar alayım demeyeceğim” diye konuştu.

Özyiğit ayrıca, “sınıfta kalan öğrencilerin, pratik sanata yönlendirilmesi için çalışmalar düzenliyoruz” dedi.

“HERKES BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPSIN”

Velilerin “çocuğuma ne kadar zaman ayırabildim?” diyerek kendilerine ayna tutması gerektiğini işaret eden Cemal Özyiğit, “Herkes bir durum değerlendirmesi yapsın. Çocuklarla veli veya öğretmen olarak daha çok ilgilenelim ve ikinci dönemi bunun üzerine kurgulayalım” ifadelerini kullandı.