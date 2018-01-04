Ana Sayfa Dünya Pamuklu -kumyalı arasında sabah vakti kaza

Pamuklu -kumyalı arasında sabah vakti kaza

Kumyalı Pamuklu arasında bu sabah kaza meydana geldi. Yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya savruldu.Araç sürücüsü kazada yaralandı.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 12:52
Pamuklu -kumyalı arasında sabah vakti kaza

Kumyalı Pamuklu arasında bu sabah kaza meydana geldi. Yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya savruldu.Araç sürücüsü kazada yaralandı.  Mağusa Devlet Hastansine kaldırildı

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

FETÖ'nün tetikçisi Hayko Bağdat hdp'ye sahip çıkmadan duramıyor
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık