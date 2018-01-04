Pamuklu -kumyalı arasında sabah vakti kaza

Kumyalı Pamuklu arasında bu sabah kaza meydana geldi. Yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya savruldu.Araç sürücüsü kazada yaralandı. Mağusa Devlet Hastansine kaldırildı
Kumyalı Pamuklu arasında bu sabah kaza meydana geldi. Yolun kaygan olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak tarlaya savruldu.Araç sürücüsü kazada yaralandı. Mağusa Devlet Hastansine kaldırildı
FETÖ'nün tetikçisi Hayko Bağdat hdp'ye sahip çıkmadan duramıyor