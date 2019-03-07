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PAMUKLU YOLUNDA KAZA:2 ÖLÜ

Pamuklu – Kumyalı anayolunun 5-6 kilometreleri arasında bugün 15.20 sıralarında meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, 2 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 7 Mart 2019 Perşembe 18:45
PAMUKLU YOLUNDA KAZA:2 ÖLÜ

Polisten verilen bilgiye göre, Asiye Çınar Talay (K-31), yönetimindeki MF 883 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Demir (E-54) yönetimindeki DP 473 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MF 883 plakalı araç sürücüsü Asiye Çınar Talay ve DP 473 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Elif Demir (K-53) olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.

Kazada yaralanan DP 473 plakalı araç sürücüsü Ali Demir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Polat (E-48)’ın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen devam ediyor.

 

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