Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 17:03

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN KİŞİLER YAKALANDI

07.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro veya muadili paradan fazla olan para ile yetkili makamlara beyan etmeden seyahat etmek yasak olmasına rağmen, O.A.(E- 44) 15.000 ABD Doları nakit parayı, T.A. (E-50) 15.000 ABD Doları nakit parayı ve M.İ. (E-57) de 15.800 ABD Doları ve 38.000 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacakları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.