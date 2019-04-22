PARK HALİNDEKİ ARACI TORNAVİDAYLA ÇİZDİ

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 07:54

Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Umut İnan huzuruna çıkarılan zanlı ile ilgili olguları tahkikat memuru Murat Öztürk aktardı. Öztürk yeminli şahadetinde zanlının 20.4.19 tarihinde Gazimağusa’da Ocak 2019 da boşandığı eşi ile husumeti olduğuna inandığı bir şahsın park halindeki aracın ön camını tornavida ile çizerek “Hırsız” yazmak suretiyle kasti hasar yaptığını aktardı. Aynı tarihte tutukladığı zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten tahkikat memuru kamera görüntülerinin incelecek olması ve alınacak ifadelerin değerlendirilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.

(STAR KIBRIS)