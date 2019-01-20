PAYLAŞMAYI BAŞARAMAZSAK BAŞKALARI PAYLAŞIR

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:44

Akıncı, federal çözümün karşısındaki en büyük engelin yetki ve zenginliği paylaşmamakta direnen Rum liderliğinin anlayışı olduğunu vurgulayarak, bu anlayış karşısında yalpalamadan, BM parametrelerine ve geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak istikrarlı net duruş sergilemek, üçüncü tarafların desteğini de alarak mücadele etmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı, sosyal medyadan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçtiğimiz gün bir televizyon programına yaptığı açıklamasına karşılık verdi.

“MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMAK TARZIM DEĞİL AMA…”

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Sayın Dışişleri bakanımız Cumhurbaşkanı olarak benimle farklı düşündüğünü medya aracılığıyla duyurmak ihtiyacını duymuş. İyi ilişki içinde olmaya gayret ettiğim hükümetin bir mensubu ile medya üzerinden iletişim kurmak benim tarzım değil; ama tercih edilen bu olduğuna göre ve bu konuda sorular gelmeye de başladığına göre, görüşümü belirtmek zorundayım.

“İLK İŞBİRLİĞİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİREN BENİM”

Sanırım açıklamasında Sayın Özersay, benim “paylaşıma dayalı” modelde (federasyon) ısrarcı olduğumu, halbuki denenmesi gerekenin “işbirliğine dayalı “model olması gerektiğini, bu konuda benden farklı düşündüğünü söylemektedir. Benim işbirliği yapılmasına karşı olduğum iddiası herhalde yoktur; olamaz da; çünkü 1974 sonrası Belediyeler arasında ilk işbirliği projesini (kanalizasyon) hayata geçiren benim. Ardından Lefkoşa’nın her iki tarafını kapsayan imar planı geldi.

Şimdi de Rum tarafı engel çıkarmasa cep telefonlarının iki tarafta da çalışır olması ve elektrik şebekelerinde kalıcı bağlantı projesi yeni işbirliği alanları olacak; bunların sayısını artırmak mümkün. En azından bizim taraf açısından bir engel yok. Ancak bununla sınırlı mı kalacağız? Kalıcı barış için adil olanı, makul olanı savunmaktan vaz mı geçeceğiz? BM Genel Sekreteri Guterres’in görevlendirdiği danışmana “Federal çözüm bitti; sadece iki devletin işbirliği modelini konuşuruz” mu diyeceğiz?

“FEDERAL ÇÖZÜM KARŞISINDAKİ ENGEL RUM LİDERLİĞİNİN ANLAYIŞI”

Federal çözüm karşısında en büyük engel elbette yetki ve zenginliği paylaşmamakta direnen Rum liderliğinin anlayışıdır; ama bu anlayış karşısında yalpalamadan, BM parametrelerine ve geçmiş mutabakatlara bağlı kalarak istikrarlı net duruş sergilemek gerekmektedir; bu yanlış anlayışı bertaraf etmek için 3. tarafların desteğini de alarak mücadele etmek durumundayız.

“GEÇEN ZAMAN SADECE KALICI BÖLÜNMEYE HİZMET EDİYOR”

Kuşkusuz geçmekte olan zaman sadece kalıcı bölünmeye hizmet etmektedir; bu güzel ada için en iyi sonuç bu mudur? Ben aslında bu mesajla toplumumuza ve Rum toplumuna da seslenmek isterim. Biz eğer kendi aramızda hakça paylaşmayı başaramazsak, bu adayı ve nimetlerini başkaları paylaşacaktır!”