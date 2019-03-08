PAZAR, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞMUR BEKLENİYOR

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 14:59

Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günlerinin de sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre ülke, bu sürenin ilk yarısı yüksek basınç sistemiyle serin ve nispeten nemli; ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı ve çok bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağmurlu, perşembe parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, cuma ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.