Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 17:35

YSK BAŞKANI ŞEFİK: "YENİ SEÇİM SİSTEMİ SANDIK KURULLARINDA GÖREV YAPANLARA ZOR GELDİ”

“6-7 SAAT GEÇMESİNE RAĞMEN NETİCE VEREMEYEN ÇOK SANDIK OLDU”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, yeni seçim sisteminin sandık kurullarında görev yapanlara zor geldiğini belirterek, “6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu” dedi.

YSK Başkanı Şefik, seçim sonuçlarında saat 12.30 itibarıyla öğle saatlerinde basına açıklama yaparak hem gayrı resmi sonuçları açıkladı hem de soruları yanıtladı. Seçim konusundaki en büyük sorunun YSK 32 formlarının sandıklardan YSK’ya ulaştırılması konusunda yaşandığını söyleyen Şefik, şunu ekledi:

“CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI”

“Seçim, sandık kurullarına tahmin ettiğimden zor geldi. Bugün sabah 3 büyük ilçede çok sayıda sandık kurulunda ciddi sorunlar yaşandı, yorgunluk ve uykusuzluk devreye girdi. Sandık kurullarında çalışanlar ne yapacaklarını bilemez konuma geldi. İlçe seçim kurullarının kendilerine yardımcı olmasını beklediler. Tabi buradaki ekipler de pazar sabahtan beri çalıştıkları için onların da kapasiteleri zayıfladı. Zaman uzadıkça süreç zora girdi.”

Bazı konularda çok kez izah ve ikaz yapılmasına rağmen sandık kurullarının hata yaptığını kaydeden Şefik, “Sistem sandık kurullarına komplike geldi. 6-7 saat geçmesine rağmen netice veremeyen çok sandık oldu. Bu nedenle uzama söz konusu. Perde gerisinde olan kişiler zorlandı” dedi.

“PEK ÇOK OLAY VAR… SANDIK KURULU BAŞKANI UYUDU, ÜYELER ‘BEKLİYORUZ’ DEDİ”

Bu seçimde de fiziki sorunların yanı sıra çalıştırılan kişi sayısıyla ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Şefik, “Her seçim bunlar yaşanıyor. Şikayetler oluyor. Bazı sandıklar geç geliyor. Bir sandığa ‘YSK 32’niz gelmedi’ diye ulaşıldı. ‘Sandık kurulu başkanı uyudu, biz hiçbir şey yapamayız, bekliyoruz’ denildi. Bunun gibi pek çok olay var” şeklinde konuştu.

“YASADA BİZ DE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın mevcut hali konusunda görüşünün sorulması üzerine Narin Ferdi Şefik, “Bildiğim kadarıyla hemen hemen tüm partiler YSK’nın özellikle karma oylarla ilgili yorumuna katılmadı. Farklı olmasını bekliyorlardı. Şimdi, muhakkak bu yasayla ilgili değişiklik yapacak. Böyle bir beklentimiz var. Biz de bazı değişiklikler yapılmasını istiyoruz. Meclise, propagandanın ele alınması konusunda önerimiz de olmuştu” ifadelerine yer verdi.

SANDIK KURULUNDA GÖREV YAPANLARIN 30 SAATİ AŞKIN MESAİSİ… Öte yandan bu sabahtan öğleye kadar Yüksek Seçim Kurulu’ndaki bekleyiş de sürdü. Oylar, torbalarla Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na taşındı. Bazı sandıkların oyları gün doğmadan bazılarınınki de saat 10.00 gibi getirildi. Sandık görevlileri polislerle birlikte uzun saatler koridorlarda sandıklarını teslim etmek ve onay almak için bekledi. 30 saati aşkın süre çalışan sandık kurulu görevlilerinin bazıları koridorlarda bazıları da bekleme salonlarında uyuyakaldı. Görevliler, uzun saat bekledi, zaman zaman sinirler de gerildi. Pazar sabah saat 07.00’den önce sandık başına geçen görevlilerinin sayımı ve sonuçları formlara işlemesi, 12 saati buldu.

Başkan ve üyelerin Lefkoşa Seçim Kurulu’ndaki bekleyişi de neredeyse 4-5 saat sürdü. Sandıklarını teslim eden başkan ve üyeler, onay almadan buradan ayrılmadı. Lefkoşa Yüksek Seçim Kurulu’na gelip oyları teslim edecek sandık görevlilerine sıra numarası da verildi ama sandıklarda çıkan sorun nedeniyle sıra numarası sistemi aksadı.

ANAYASAL SÜREÇ KKTC’de dün yapılan seçimin ardından yeni meclisin ve yeni hükümetin oluşumu için anayasal süreç, sonuçların kesinleşmesiyle başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin kesin sonuçlarını Resmi Gazete’de ilan etmesinin ardından seçim sonrası anayasal süreç başlayacak ve milletvekili seçilenler mazbatalarını alacak.

Resmi Gazete’deki ilandan 10 gün sonra Cumhuriyet Meclisi, milletvekillerinin yemin etmesi gündemiyle çağrısız olarak, en yaşlı milletvekilinin başkanlığında yemin için toplanacak. Divan katipliklerini ise en genç iki milletvekili yapacak. Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor. Bu süreçte mevcut hükümet istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.