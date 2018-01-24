PKK değil sanki avrupa birliği

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:42

PKK yabancı teröristleri itiraf etti! Haber ajansı Reuters ’a konuşan YPG Sözcüsü, kendi saflarındaki onlarca yaban cın ın Türkiye 'ye karşı çatıştığını itiraf etti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Redur Halil, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da PYD için çatışmalara giriyor.

“İngiliz komutasında müfreze”

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi de Zeytin Dalı Harekâtı'nın İngiltere hükümetini güç bir durumda bıraktığını ve YPG bünyesindeki İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığını duyurdu:

“Yaklaşık üç yıldır YPG'de saflarında olan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Huang Lei komutasındaki bir YPG ekibi, Türkiye'nin operasyon düzenlediği Afrin'e destek vermek için bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da, savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı.

YPG'ye katılan ve dikkat çeken İngiltere vatandaşları arasında ülkesinde ilçe belediye başkanlığına aday olmuş olan Macer Gifford ile Liverpool Üniversitesi Matematik bölümü mezunu Kimmie Taylor var. Her ikisinin de sosyal medyada binlerce takipçisi bulunuyor.

Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir.”