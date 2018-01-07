PKK'ya hava harekatı düzenlendi

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2018 Pazar 15:40

TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütüne ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler etki altına alınmaya devam ediliyor.



Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırıhazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesi üzerine Kani Rash bölgesine hava harekatıdüzenlendi.



Bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.