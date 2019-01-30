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PLAKALAR İÇİN YARIN SON GÜN

otorlu araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri için yarın son gün.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:26
PLAKALAR İÇİN YARIN SON GÜN

Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor. 
Yarın, araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak. 

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