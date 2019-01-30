PLAKALAR İÇİN YARIN SON GÜN

Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor.
Yarın, araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak.
Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor.
Yarın, araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI