PLAKALAR NEDEN DEĞİŞİYOR? ATAKAN CEVAPLADI...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:15

Vatandaşın “her hükümet değişiminde plakalar değiştiriliyor” şeklindeki feryadına ilişkin konuşan Atakan, “diğer plaka değişiklikleri resmi boyutta değildi. Vatandaş farklı bir düşünce içine girmesin. Başka hükümetler gelse bile bu plakalar değişmeyecek” dedi.

Atakan, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında 31 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan plakaların yenilenmesi kararının nedenine ilişkin konuşarak, “MOBESE güvenlik açıklarını kaldıracak bir sistem. Bu sistemlerde uygulamaya geçecek olan araç plakaları daha net bir şekilde takip edilebilecek” açıklamasında bulundu.

“BAŞKA HÜKÜMETLER GELSE BİLE BU PLAKALAR DEĞİŞMEYECEK”

Vatandaşın “her hükümet değişiminde plakalar değiştiriliyor” şeklindeki feryadına ilişkin ise “bu değişim, tarihimizde ilk kez yasa tahtında yapılan bir değişimdir” diyen Atakan, “diğer plaka değişiklikleri resmi boyutta değildi. Vatandaş farklı bir düşünce içine girmesin. Başka hükümetler gelse bile bu plakalar değişmeyecek” dedi.

“CEZASI, YENİLEME ÜCRETİNDEN ÇOK DAHA FAZLA”

MOBESE’lerin plakalar sebebiyle güvenlik zafiyeti yaşamaması adına böyle bir yenilemeye gidildiğini belirten Atakan, “plakaları yenilememenin cezası, yenileme ücretinden çok daha fazla” diyerek, vatandaşı bu konuda uyardı.

SON 6 GÜN

Motorlu araç plakalarının, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ocak’ta doluyor. Henüz gerekli değişikliği yapmayan motorlu araç sahiplerinin araç plakalarını yenilemeleri için tanınan sürede son altı güne girildi.