Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:14

Devlet Planlama Örgütü Ocak Ayı Enflasyon –Hayat Pahalılığı Oranını -0.22 Olarak Duyurdu.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, belirlediği 2018 yılı Ocak ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı

DPÖ, OCAK AYI HAYAT PAHALILIĞI-ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLADI..OCAK AYI HP ORANI - 0.22 Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), ocak ayı enflasyon –hayat pahalılığı oranını -0.22 olarak duyurdu.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı, belirlediği 2018 yılı Ocak ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı. Devlet Planlama Örgütü tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre Ocak 2018’de enflasyon oranında, bir önceki aya göre yüzde 0.22 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.57 artış gerçekleşti. Açıklamada, önceki aya göre 285 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 162 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş belirlendiği belirtildi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 50.68 ile taze fasulye, yüzde 41.40 ile salatalık ve yüzde 33.30 ile cennet hurması; en büyük fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise yüzde 50 ile Milli Piyango Bileti, yüzde 48.24 ile kabak ve yüzde 40.34 ile domates olduğu kaydedildi.

Ocak ayında en yüksek artış gösteren ana grup Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri oldu. Sağlık’ta Kalp ve Damar Sistemi İle İlgili İlaçlar, Hasta Altı Bezi, Kan ve Kan Yapıcı Organlarla İlgili İlaçlar; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Meyveler, Hazır Çorba (Paket), Pirinç Berzani; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Şarap, Rakı, Zivaniya; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Gaz Tüpü, Yağlı Boya, Mangal Kömürü fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi. Giyim ve Ayakkabı’da Kadın, Erkek, Çocuk, Bebek Giyim ve Ayakkabıdayapılan sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalış gösteren ana grup oldu. Ocak ayında tüm döviz kurlarının ortalamasının eksi olduğu belirtilen açıklamada, Eğlence ve Kültür’de Piyango biletleri ve Yurtdışı turlar; Lokanta ve Oteller’de Otel Ücretleri; Eğitim’de Özel Okul Ücretleri; Haberleşme’de Cep Telefonları ve Telsiz Telefon; Ulaştırma’da Araba Kiralama Ücreti ve Otomobil fiyatlarındaki azalışlar nedeniyle bu ana grupların eksi değer gösterdiği kaydedildi.