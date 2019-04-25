POGBA, REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:32

Fransız L'Equipe'in haberine göre Pogba yakın çevresine, Manchester'daki yaşama adapte olamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini söyledi. Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan 26 yaşındaki orta sahanın, Real Madrid'e yakın olduğu ifade edildi.

Yıldız futbolcunun, Zinedine Zidane yönetimindeki dünya devi Real Madrid'e gitmek istediği de bilinenler arasında.

Pogba, Madrid formasını giyerek hayali olan Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor.

Pogba 2016'da Juventus'tan 105 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Pogba, o güne kadarki en yüksek bonservis bedeliyle ManU'ya gitmişti.