Ana Sayfa Spor POGBA, REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

POGBA, REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Manchester United'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı Paul Pogba'nın, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:32
POGBA, REAL MADRİD'E GİTMEK İSTİYOR

Fransız L'Equipe'in haberine göre Pogba yakın çevresine, Manchester'daki yaşama adapte olamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini söyledi. Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan 26 yaşındaki orta sahanın, Real Madrid'e yakın olduğu ifade edildi.

Yıldız futbolcunun, Zinedine Zidane yönetimindeki dünya devi Real Madrid'e gitmek istediği de bilinenler arasında.

Pogba, Madrid formasını giyerek hayali olan Ballon d'Or ödülünü kazanmayı hedefliyor.

Pogba 2016'da Juventus'tan 105 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Pogba, o güne kadarki en yüksek bonservis bedeliyle ManU'ya gitmişti.

 

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

FENERBAHÇE, VEDAT MURİGİ İLE ANLAŞMAK ÜZERE!
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık