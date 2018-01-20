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Polis 5 aracı trafikten men etti

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir kişi tutuklandı, 5 araç trafikten men edildi.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:26
Polis 5 aracı trafikten men etti

GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU...

Girne Polis Müdürlüğü dün, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir kişi tutuklandı, 5 araç trafikten men edildi.

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