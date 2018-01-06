Polis haberleri

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2018 Cumartesi 14:33

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.01.2018 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Görneç köyünde sakin Mehmet İBİŞ (E-74) ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU

05.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapan H.C.G.(E-27)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

05.01.2018 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan Havaalanında, S.M.L.H.(E-43)’nin, beraberinde bulundurduğu 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 18.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.