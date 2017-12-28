Polis yeni yıl için bir duyuru yaptı

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:49

Alkol alan sürücüler gerekirse polisten yardım talep edebilir

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Yeni yıl nedeniyle yayımlanan mesajda polis, vatandaşları özellikle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı, 2018’in devlet, ülke ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. “Üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verilen mesajda, “Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yaşam hakkı her şeyin üstündedir. Bunu unutmayınız ve yaşam hakkınızı kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlara, “Trafik kurallarına mutlaka uyun. Sürat yapmayın, alkollü araç kullanmayın” çağrısı yaparak, süratin yolları değil insan yaşamını kısaltacağını vurguladı. Alkol alan sürücülerin gerekirse polisten yardım talep edebileceği belirtildi.

“Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz” denilen Polis Genel Müdürlüğü mesajında, yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanılmaması gerektiği, ateşli silah kullanılmasının suç olduğu vurgulandı. Suç işleyenlerin en yakın polis karakoluna bildirilmesi de istendi. Polis Genel Müdürlüğü’nün mesajında, “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz. Siz değerli halkımız, bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağınıza yürekten inanıyoruz” denildi.