POMPEO'DAN, NETANYAHU'YA SURİYE GÜVENCESİ

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2019 Perşembe 09:31

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) haberine göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Brezilya’nın başkentinde görüştüğü Pompeo’yla birlikte, İran’a karşı girişimler ve Suriye konusunda istihbarat ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularını konuştuklarını açıkladı.

Pompeo Başkan Trump’ın asker çekme kararı sonrası ilk defa kameralar önünde yaptığı açıklamada, “Bu yönetimin İsrail’le birlikte çalışma kararını hiçbir şey değiştiremez” dedi.

Pompeo, “IŞİD’e karşı mücadele devam ediyor, İran’ın saldırganlığına karşı çabalarımız sürüyor. Ortadoğuda istikrar ve İsrail’in korunmasına yönelik sözlerimizin daha önce de olduğu gibi arkasındayız” diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da “Konuşacak çok konu var. Amerika’nın Suriye konusunda aldığı kararı ve buna ilişkin soru işaretlerini değerlendireceğiz. Hem Suriye’de hem de Ortadoğu'da İran'a karşı ilişkilerimizi, istihbaratımızı nasıl güçlendireceğimizi konuşacağız” dedi.

Netanyahu ayrıca Pompeo’nun, İsrail’in son günlerde Suriye’ye yönelik düzenlediği operasyonlara verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino da Pompeo ve Netanyahu’nun İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve İsrail’e yönelik tehditlerini konuştuklarını söyledi.

Netanyahu, Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının ardından İsrail’in Suriye’deki İran destekli güçlere karşı operasyonlarını arttıracağını açıklamıştı.

İsrail, İran’ın bölgedeki faaliyetlerini gerekçe göstererek Suriye’ye zaman zaman hava saldırıları düzenliyor. İsrail bu saldırılarda İran güçlerine yönelik askeri mühimmatı ve takviyeleri hedef aldığını belirtiyor.