Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:46

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa galibiyetinin ardından basında çıkan bazı haberlerin doğru olmadığını söyledi ve bunların kendilerini etkilediğini dile getirdi. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Kasımpaşa galibiyetinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu. Ricardo Quaresma, basında çıkan bazı haberlere tepki gösterirken, maçın ilk yarısında takım gibi oynayarak çok iyi işler yaptıklarını söyledi.

Portekizli Quaresma’nın maç sonundaki değerlendirmeleri…

”Takım olarak oynadığımız zaman işler bizim için kolay oluyor. İlk yarı çok iyiydik ama ikinci yarıda ilk yarıdaki performansımızı yakalayamadık. Sıkıntılı geçti.”

”Talisca ile aramız iyi, bütün takım arkadaşlarımla aramız iyi. Bütün hafta hoca bizi bunlara çalıştırıyor. Ancak bazı haberler çıkıyor, bu haberler bizi üzüyor, etkiliyor. Tabii basının da haber yapma özgürlüğü var ama çıkan haberler doğru olmayınca bizi üzüyor.”

”İlk yarı çok iyi başladık, maçı domine ettik. Erken gol istiyorduk, golü de bulduk. Ama ikinci yarı takım bütünlüğünü ortaya koyamadık. 2-0 da olsa maça asılmadığınız zaman zor olabiliyor. Bunun zorluğunu çektik.”