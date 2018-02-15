Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:23

Psikolog Ayten Alekperova: "Aşırı konulan yasaklar, içeriğini anlatmadan denilen "yok" sözü olmaz"

"Karanlık ve sinir bozukluğu günümüzde insanların ruh durumunun tarifine dönüşmüştür. Bu bakımdan amacımız psikoterapiler ve nörolojist'larla birleşerek bir araya gelip bu duruma düşmüş insanları tedavi etmek için elimizden geleni esirgememeliyiz". Bizimyol.İnfo bildirir ki, bunu psikolog Ayten Alekperova söyledi. Psikolog belirtti, insanın ruh durumu, duygusal istikrarının bozulması nevrotik belirtiler atmosferinin istikrarsızlığı ve yoruculuğu ilk olarak insanda topluma ve aileye karşı aqresiyadan başlıyor. Onun sözlerine göre, bu tür insanlar aileden zayıf halkayı karalıyor: "Her sözün bu duruma düşmüş insanda alıcı durumunun gözlemi ediliyor. Toplumda ve iş sisteminde istenmeyen söz- konuşmaların yaratıcısına dönüşüyor, dost-arkadaş arasında bir bakış açından gözlemle görürsünüz ki, sanki gözü herkesin gözünde kalıyor. Bakalım kim buna bakıp ne diyecek ve bu tür insanlar farkına varmadan nere olmasına rağmen, hemen boğuşsa bile ona değerli olan insanlar zamanında mütəxəssisslərə müracaat etmelidir".

Psikolog belirtti, zamanında müracaat etmediği halde sonraları psikoz durumu bozulması şizofren hastalığa yapıyor: "Bu ise insanda ilaçlara karşı alışkanlığın ve ruhun bozulmasını gösteriyor. Şahsiyetin erken şekillenmesi döneminde bu zorluk ailede valideyinlərin, bahçe, okul döneminde öğretmenlerin düşüyor. Bazen nörolojik doğumu olmayan anneler sonradan psikoz durumun kendileri de bilmeden doğrudan yaratıcısı olurlar. Aşırı konulan yasaklar, içeriğini anlatmadan denilen "yok" sözü olmaz. Bu sözlerin çocuklarımızda alıcı durumu yaratarak topluma olgunluk döneminin saldırgan veya kendine kapanmış çocuğunu yetiştiriyor ve depresiyaların noktasını koyuyor".

Psikolog diyor ki, psikologlara müracaat ettiğinde görüyoruz ki bu tür insanların çocuklukta kendi güvənclərinin ellerinden alınması toplumda sosyalleşme sorunlarının efektiv iletişimlerin kurulmasına engel olarak hatta gençlerin işsizliğine gibi yol açıyor: "Her birimiz bunların qarşsını almak için beşikten itibaren pisixi durumumuzu şekillendirerek çocuklarımıza, genç'lımıza destek olmalıyız".

HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN