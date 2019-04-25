PUTİN İLE KIM GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 14:47

Putin, Kim ile Vladivostok şehrinde Uzak Doğu Federal Üniversitesinde baş başa görüşmesinin ardından konuşma yaptı.

İkili görüşmeyi "oldukça kapsamlı" olarak nitelendiren Putin, Kim ile Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerinin tarihi ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda beklentileri konuştuklarını bildirdi.

Putin, "Elbette Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında görüştük. Durumu iyileştirmek için ne yapmak gerektiği hakkında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile baş başa güncel konularda iki ülkenin çıkarlarına yönelik çok içerikli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kim, "Görüşmelerin faydalı ve yapıcı şekilde bundan sonra da sürmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından her iki liderin başkanlığında heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Toplam 3,5 saat süren zirvenin ardından iki lider yemeğe geçti.