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PUTİN VE NETANYAHU SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yaptı.

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:52
PUTİN VE NETANYAHU SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu telefonda görüştü.
Açıklamada, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme niyeti dahil Suriye'deki durumun görüşmenin ana başlığı olduğu belirtilerek, "Görüşmede Suriye'de terörün tamamen ortadan kaldırılması ve siyasi çözüm yolunda hızla ilerlenmesi hususunun altı çizildi. Bu bağlamda, karşılıklı olarak, askeri ve diplomatik kanalların eşgüdümünü güçlendirmeye odaklanılması vurgulandı." denildi.
Görüşmede, güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı.

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