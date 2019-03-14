RAFET EL ROMAN CLİP ÇALIŞMALARINI LES AMBASSADEURS OTEL’DE YÜRÜTÜYOR (VİDEO GÖRÜNTÜ)

Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Rafet El Roman clip çalışmalarına Kuzey Kıbrıs’ın güzide otellerinden Les Ambassadeurs’ta devam ediyor. Muhteşem dağ ve deniz manzaralı Les Ambassadeurs Otel’in sahilinde çekimlerini sürdüren Rafet El Roman’ın çalışmaları otelde bulunan turistlerin de ilgisini çekiyor. Zaman zaman sahiline inen otel misafirleri, çalışmaları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.
İşte Rafet El Roman’ın çalışmalarını uzaktan çeken bir hayranının paylaştığı video görüntüleri, sahilde Rafet El Roman’ın sesi yankılanıyor……
https://www.youtube.com/watch?v=STFqRz35CN8 (TIKLA VE VİDEO İZLE)