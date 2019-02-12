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RAMSEY GELECEK SEZON SERİA A 'DA

İtalya ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli futbolcu Aaron Ramsey'nin transfer edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 10:22
RAMSEY GELECEK SEZON SERİA A 'DA

Juventus Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya ekibinin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ramsey, 2008'de Cardiff City'den Arsenal'a 4,8 milyon sterlin karşılığında imza atmıştı. Gelecek sezon Juventus forması giyecek Ramsey, Arsenal'da görev yaptığı 11 yılda 259 maça çıktı ve 61 gol kaydetti.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, Ramsey'nin Juventus'tan haftalık 400 bin sterlin maaş alacağı öne sürüldü.

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