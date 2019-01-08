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REAL MADRİD, BRAHİM DİAZ'I KADROSUNA KATTI

Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz'ı 15 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 11:36
REAL MADRİD, BRAHİM DİAZ'I KADROSUNA KATTI

La Liga'da kötü günler geçiren Real Madrid, geleceğe yatırım yapmayı sürdüyor. İspanyol devi, Manchester City'nin 19 yaşındaki genç yeteneği Brahim Diaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 15 milyon Euro bonservis ödenecek olan Diaz'ın sezon sonundan itibaren Real forması giyeceği ve 2025 yılına dek imza attığı kaydedildi.

EZELİ RAKİP İÇİN ÖZEL MADDE

Sözleşmede "Real Madrid, Diaz'ı satarsa kârın yüzde 15'i Manchester City'ye ödenir" maddesi yer alırken bir başka madde ise dikkat çekti. Buna göre eğer Real Madrid, Diaz'ı Manchester şehrindeki başka bir takıma satarsa bu durumda kârın yüzde 40'ı City'ye ödenecek. City, böylece genç yeteneğin ileride ezeli rakibi Manchester United'a gitmesinin de bir şekilde önüne geçmiş oldu.

 

 

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