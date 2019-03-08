REAL MADRİD KARIŞTI, KAVGA BÜYÜK!

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 10:33

La Liga ve Kral Kupası'nda Barcelona'ya yenilerek iki kulvara da havlu atan Real Madrid, son olarak da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Ajax'a 4-1 yenilerek elenmişti.

İspanyol devine yakınlığı ile bilinen gazetelerden AS ve Marca, Ajax hezimeti sonrası takım kaptanı Sergio Ramos ile başkan Florentino Perez, büyük bir kavga yaşadığını yazdı. Habere göre başkan Perez, yenilgi sonrası soyunma odasına inerek futbolculara yüklendi. Cezası nedeniyle mücadelede oynamayan kaptan Ramos, Perez'in bu sözlerine tepki göstererek "Bunun tek suçlusu biz değiliz! Yazın forvet alacağız diye söz verdin ama sözünü tutmadın" diye bağırdı.

"PARAMI VER; GİDERİM!"

Bu sert çıkış karşısında daha da sinirlenen Perez'in Ramos'u takımdan göndermekle tehdit ettiği belirtilerken Ramos'un da başkana "Sözleşmemin kalanındaki paraları ver. Ben de giderim" dediği iddia edildi. Tüm takım önünde gerçekleşen bu yüksek gerilimin güçlükle sakinleştirilrdiği ifade edilirken önümüzdeki günlerde Real'de radikal kararların alınabileceği konuşuluyor.