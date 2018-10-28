Ana Sayfa Spor REAL'DEN MANE'YE SERVET!

REAL'DEN MANE'YE SERVET!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın hücumdaki etkinliğini Sadio Mane ile güçlendirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:54
REAL'DEN MANE'YE SERVET!

Sadio Mane'ye hayran olduğu söylenen Real Madrid başkanı Florentino Perez kesenin ağzını açtı.

Don Balon'un haberine göre, ligde 7. sırada bulunan ve bu sezon 4 maç üstüste gol bulamayan Real Madrid, üretkenlik sorununu çözmek için Liverpool'un kanat oyuncusu Sadio Mane için 115 milyon euroyu gözden çıkardı.

Başkan Florentino Perez'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Senegalli yıldızı kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.

Sadio Mane bu sezon ligde çıktığı dokuz maçta toplam 792 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı verdi.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

ÇAĞLAR SİFTAH YAPTI!
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık