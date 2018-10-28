REAL'DEN MANE'YE SERVET!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:54

Sadio Mane'ye hayran olduğu söylenen Real Madrid başkanı Florentino Perez kesenin ağzını açtı.

Don Balon'un haberine göre, ligde 7. sırada bulunan ve bu sezon 4 maç üstüste gol bulamayan Real Madrid, üretkenlik sorununu çözmek için Liverpool'un kanat oyuncusu Sadio Mane için 115 milyon euroyu gözden çıkardı.

Başkan Florentino Perez'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Senegalli yıldızı kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.

Sadio Mane bu sezon ligde çıktığı dokuz maçta toplam 792 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı verdi.