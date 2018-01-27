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Refah Gold Autizm” çocuk kreşinde süper klip

Sözü Vüsala İbrahimova, bestesiyse Vugar Camal`a ait “Meleklerin sözü var” isimli klip izleyicilerce büyük coşku ve ilgiyle izlendi.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:39
Refah Gold Autizm” çocuk kreşinde süper klip

Refah Gold Autizm” çocuk kreşinde autizm sorunu bulunan çocuklar için hazırlanmış klipin tanıtım töreni düzenlendi.

Sözü Vüsala İbrahimova, bestesiyse Vugar Camal`a ait “Meleklerin sözü var” isimli klip izleyicilerce büyük coşku ve ilgiyle izlendi.

Klipin tanıtım töreninde “Rifah Gold Autizm” çocuk kreşinin öğretmenleri de hazır bulundular. Klipin yönetmeni Vugar Camalla beraber küçük çocuklardan Melek Kalbigüzel de klipte oynadı.

Bu projenin gerçekleşmesinde ünlü şarkıcı Fuad Dadaşov`un ve besteci prodüser Feraim Gulubeyli`nin de büyük emekleri buılunmakta.

Haber Samir Aslan/Azerbaycan

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