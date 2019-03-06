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"REGAİB KANDİLİ VE MÜBAREK ÜÇ AYLAR" MESAJI

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin, barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olması temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 13:18

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, 7 Mart perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili ve Üç Aylar’ın başlangıcı vesilesiyle mesaj yayımladı.

İnik, Regaib Kandili ve Üç Ayların, keder ve sıkıntı dönemlerini geride bırakıp mutluluk mevsimine başlamanın zaman dilimi olarak tarif edilebileceğini, kişinin kendisini yenilemesi, geçmişini muhasebe etmesi, geleceği planlama ve ümit tazeleme için kıymetli fırsat olduğunu belirtti.

Regaib kelimesinin rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey anlamı taşıdığını belirten İnik, “Üç Ayların ve Regaib Kandilinin aramızdaki çekişmeleri, ayrılıkları ve anlaşmazlıkları, şahsi menfaat hesaplarını ve basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmesine; her zaman muhtaç olduğumuz ve yüce dinimizin bizden istediği; barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine vesile olmasını diler ve bunun için dua ederim” dedi. 

 

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