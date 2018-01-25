Ricardo Quaresma için Çin’den büyük teklif

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 19:19

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Çin’den öyle bir teklif geldi ki… İşte Fikret Orman ve Portekizli futbolcunun o teklife verdiği yanıt…

Ara transfer döneminde Cenk Tosun’u 28 milyon euro gibi rekor transfer ücretiyle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton’a gönderen Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor.

Kartal’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için Çin’den bir takımın 15 milyon euro teklifte bulunduğu öğrenildi. Başkan Fikret Orman, bu transferin gerçekleşmesine onay verirken; Q7’ye, böyle bir teklifin olduğunu ve gitmek isteyip istemediğini sordu.

Portekizli yıldıza yıllık 7 milyon euro ücret önerildiği iddia edildi.

Quaresma, başkan Fikret Orman’a ailesiyle görüşüp kararını vereceğini bildirdi. Beşiktaş’ta Quaresma’nın gitmesi durumunda o mevkiide görev alacak 2 oyuncu bulunuyor. Kartal’da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Jeremain Lens ve sakatlıktan çıkan ancak tam olarak hazır olmayan Gökhan Töre bu bölge için alternatif isimler.