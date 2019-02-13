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RIZA VURUŞKAN CUMA GÜNÜ ANILACAK

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın İlk Bayraktarı E. Albay Rıza Vuruşkan, 40’ıncı ölüm yıldönümünde 15 Şubat Cuma günü anılacak.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 14:46
RIZA VURUŞKAN CUMA GÜNÜ ANILACAK

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez’inde yer alacak olan tören, saat 10:00’da başlayacak.

15 Şubat Cuma günü, Cuma namazından önce ilçelerde merkezi camilerde Mevlit okunacak, tüm şehitler için dua edilecek.


Vuruşkan’ın silah arkadaşlarının talebi üzerine Din İşleri Başkanlığı tarafından okutulacak mevlitler, şu camilerde yer alacak:

Lefkoşa – Selimiye Camii, Gazimağusa – Lala Mustafa Paşa Camii, İskele – İskele Merkez Camii, Girne – Nurettin Ersin Paşa Camii, Lefke – Orta Camii, Güzelyurt- Fatih Camii.”

Din İşleri Başkanlığı açıklamasında, “Bu vesileyle bütün şehitlerimizi saygıyla yad eder, Yüce Allah’tan rahmet dileriz” de denildi.

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