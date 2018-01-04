Roberto Carlos messi'den daha güzel oynadığını söyledi

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 18:37

Brezilya ve Real Madrid’in efsane futbolcusu Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo’nun Lionel Messi’den daha iyi olduğunu dile getirirken gerekçelerini de sıraladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı efsane, Ronaldo ve Messi’nin dünya futbolunun kahramanları olduğunu belirtirken Real Madrid’in Portekizli yıldızı hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Fox Sports’a konuşan eski sol bek, “Ronaldo’yu her gün antrenman yaparken gördüm ve onun çalışma azmi, maçlardaki sorumluluk alma duygusu gerçekten beni etkiliyordu. Kendini her gün geliştirdiğini fark edebiliyorsunuz. Messi’yle arasındaki fark bu” dedi.