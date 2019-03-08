ROMA, FRANCESCO'YU KOVDU!

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 10:35

İtalya Serie A'da bu sezon hedeflerinin uzağında kalan ve son olarak da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 3-1 yenilerek elenen Cengiz Ünder'in takımı Roma'da kötü gidişin faturası kesildi.

İtalyan ekibi, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildiğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada Di Francesco'ya teşekkür edilirken bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

İTALYAN BASINI: "YA RANİERİ YA PANUCCİ"

Di Francesco'nun ayrılığı sonrası Roma'nın yeni teknik direktörünün kim olacağına dair iki iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Claudio Ranieri ile Christian Panucci'nin hocalık için en büyük aday oldukları öne sürüldü.