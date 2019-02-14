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RUM FORMU GEÇİŞ KAPILARINDA

Rum, güneye geçişte Kıbrıslı Türklere form veriyor...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:43
RUM FORMU GEÇİŞ KAPILARINDA

Kuzeyden güneye geçişte Rum polisi Kıbrıslı Türklere form dağıtmaya başladı. Polis tarafından Kıbrıslı Türklere güneye geçişte verilen bu formda şunlar yazılıyor;

Nüfus kayıt sistemi tarafından verilen Kıbrıs Cumhuriyeti …………..numaralı kimlik kartının sahibi olan ve imzası aşağıda bulunan ……………………………………….daimi ikametgahımın, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin etkin kontrolü altında bulunmayan bölgede olduğunu ve konut olarak …………………..kazasındaki belediyesinde/köyünde olduğunu beyan ederim.    

İmza  ve tarih

Güneye geçen bazı Kıbrıslı Türkler, Rum polisine, “Bunu imzalamak veya doldurmak zorunda mıyız” sorusu sonrasında “Hayır, zorunda değilsiniz” yanıtını aldıklarını söyledi. Bu uygulamaya karşı çıkarak tepki gösteren bir çok Kıbrıslı Türk KKTC vatandaşı, bu uygulamanın arkasında ne olduğunu merak ettiklerini ve Rum oyununa gelmemek için bu formu doldurmadıklarını ifade ederek tepki verdi.

 

 

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