RUM FORMU GEÇİŞ KAPILARINDA

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:43

Kuzeyden güneye geçişte Rum polisi Kıbrıslı Türklere form dağıtmaya başladı. Polis tarafından Kıbrıslı Türklere güneye geçişte verilen bu formda şunlar yazılıyor;

Nüfus kayıt sistemi tarafından verilen Kıbrıs Cumhuriyeti …………..numaralı kimlik kartının sahibi olan ve imzası aşağıda bulunan ……………………………………….daimi ikametgahımın, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin etkin kontrolü altında bulunmayan bölgede olduğunu ve konut olarak …………………..kazasındaki belediyesinde/köyünde olduğunu beyan ederim.

İmza ve tarih

Güneye geçen bazı Kıbrıslı Türkler, Rum polisine, “Bunu imzalamak veya doldurmak zorunda mıyız” sorusu sonrasında “Hayır, zorunda değilsiniz” yanıtını aldıklarını söyledi. Bu uygulamaya karşı çıkarak tepki gösteren bir çok Kıbrıslı Türk KKTC vatandaşı, bu uygulamanın arkasında ne olduğunu merak ettiklerini ve Rum oyununa gelmemek için bu formu doldurmadıklarını ifade ederek tepki verdi.