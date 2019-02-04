"RUM TARAFI MÜZAKERELERE DEVAM ETMEYE HAZIR"

Anastasiadis, Lute ile saat 16.30’da yeniden görüşeceğini ifade ederek diğer tarafın da olumlu yaklaşım ve mesaj sergilemesini diledi ve “diğer taraf dediğimizde sadece Kıbrıs Türk tarafından bahsetmiyoruz; Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması konusunda önemli bir rol oynayan Türkiye'den de bahsediyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olup olmadığıyla ilgili bir soruya Nikos Anastasiadis, “Lute vasıtasıyla ‘her an hazırım’ mesajı verdim. Görüşmeleri reddeden ben değilim” dedi.