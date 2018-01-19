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Rus ordusu afrin'den çekiliyor

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine gerçekleştirmesi beklenen harekât öncesi, Türkiye sınırına yakın bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 23:32
Rus ordusu afrin'den çekiliyor
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Olası Afrin operasyonu öncesi Rus askerleri Afrin'den çekildi

 

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine gerçekleştirmesi beklenen harekât öncesi, Türkiye sınırına yakın bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu. 

Türkiye sınırına yakın 170 Rus askerinin 17 km. güneye doğru çekileceği iddia edildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitmiş, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü.

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