Rus ordusu afrin'den çekiliyor

Olası Afrin operasyonu öncesi Rus askerleri Afrin'den çekildi
Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine gerçekleştirmesi beklenen harekât öncesi, Türkiye sınırına yakın bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu.
Türkiye sınırına yakın 170 Rus askerinin 17 km. güneye doğru çekileceği iddia edildi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Milli İstihbarat (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitmiş, Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüşmüştü.