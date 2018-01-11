Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:32

Kan davasının anlamını bilmiyorsun yanıtı!

Fatih Altaylı’nın “Rüştü ile Fatih Terim arasında kan davasına dönüşen bir olay var ise o yorumcu zarar görür, bunun altında kalır. beIN Sport ve yazı yazdığı gazete bunu nasıl kaldırır?” yorumuna eski milli kaleci Rüştü Reçber’den jet yanıt geldi.

Ünlü gazeteci ve köşe yazarı Fatih Altaylı’nın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rüştü Reçber arasındaki polemik hakkında söylediği, ‘Rüştü işi kan davasına döktü’ sözlerine eski milli kaleciden yanıt geldi.

‘Beni Galatasaray taraflarına hedef gösteriyorsunuz’ diyen Reçber, bugünkü yazısında Altaylı için sert ifadeler kullandı. İşte Rüştü Reçber’in o sözleri…

Sayın Altaylı…

Öncelikle benim ismimi yazıyor ya da söz ediyorsanız soyadımı adımın yanına ekleyeceksiniz.

Bakın ben öyle yapıyorum.

Gelelim ima etmeye çalıştığınız söylemlerinize.

1- Hayır yanılıyorsunuz. Benim Fatih Terim’le kan davasına dönüşen bir olayım ya da hesaplaşmam yok. Ben Fatih Terim ile ilgili eleştirilerimi ve gerçekleri dile getirdim. Gerçekleri yazıya dökmem ve bunu kamuoyu ile paylaşmam sizi bu düşünceye sevk etmişse kan davasının anlamını bilmiyorsunuz demektir.

2- Sizin olayları farklı yöne çekmenize gerek yok. Sizin beni şikayetiniz oralara işlemez. Ben yazdığım yazının ve söylediğim her sözün arkasındayım. Ne tetikçi olurum ne de böyle düşünenlere müsaade ederim.

Siz böyle konuşarak ve yazarak beni Galatasaray taraftarına hedef gösteriyorsunuz. Ama bu çabanız inanın boşa. Çünkü o taraftar ezeli rakipleri olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta oynarken bile bana bir defa bile ne hakaret etti ne de saygısızlık yaptı. Onların bana gösterdiği saygıya ve sevgiye ben de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştım. Kısacası beni Galatasaray taraftarı ile karşı karşıya getirme çabalarınız boşa çıkacaktır. Daha önce de yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar.