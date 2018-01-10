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Rusya ve İran'dan ortak Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı." dedi.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:51
Rusya ve İran'dan ortak Türkiye açıklaması
Flaş... Rusya ve İran'dan ortak Türkiye açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, "Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran’ın çabaları sayesinde ulaşıldı." dedi.    

Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı  görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi  planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı  girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov,  "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili  hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve  İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

 

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek,  "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye'de siyasi  çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak  açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında yapılması öngörülen  kongreye destek verilmişti.

Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne  yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

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