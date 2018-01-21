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Rusya'dan abd'ye sert tepki

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, ABD askerlerinin Şam yönetiminden izin almadıkları için Suriye'de bulunma haklarının olmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 13:03
Rusya'dan abd'ye sert tepki
Rusya: ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkı yok

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, ABD askerlerinin Şam yönetiminden izin almadıkları için Suriye'de bulunma haklarının olmadığını söyledi

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye yönetimi izin vermeden ABD askerlerinin Suriye'de kalma hakkının olmadığını belirtti.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Lavrentyev, ”Yaklaşımımız tamamen bellidir. Ülke yönetiminin izni vermemesi halinde Amerikalı askeri birlikleri egemen devletin topraklarında kalmamalı” dedi.

Öte yandan Lavrentyev, ABD'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresine gözlemci olarak katılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.

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