“SABİT TARİFE ŞEFFAFLIKLA AÇIKLANMALI”

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:10

Genel Kurul’da iç tüzüğün 62. Maddesi uyarınca UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, dövizdeki artış ve Kıb-Tek konusunda konuşma yaptı.

Tatar, para piyasalarındaki hareketlenme sonucu kritik günlerden geçildiğine işaret ederek, dövizdeki artış sebebiyle çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

“SABİT TARİFEDE KALACAKLARA NE KADAR ZAM YANSIYACAĞI ŞEFFAFLIKLA AÇIKLANMALI”

Çoklu tarifeye geçişin bir seçenek olup olmadığını vatandaşın iyi bilmesi gerektiğine işaret eden Tatar, vatandaş çoklu tarifeye geçmeyecekse ne yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Sabit tarifede kalacak vatandaşların faturalarına ne kadar zam yansıyacağının şeffaflıkla açıklanması gerektiğini ifade eden Tatar, iş dünyasından da aynı eleştiriler geldiğini söyledi.

İş dünyası için olan zammın ne kadar olacağının da açıklanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, “eğer pik saatleri kırmaksa mesele, iş dünyası bunun neresinde” diye sordu.

Kabloyla elektrik getirilmesi ve yenilenebilir enerji konularına değinen Tatar, daha da büyük artışlar yapılmasını eleştirdi.

Tatar, dövizle alakalı bir takım olumsuz senaryoların gündemde olduğuna işaret ederek, Kıb-Tek’in “tartışmalı” yatırımlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.