“SABİT TARİFEDE SAAT BAŞI KW ÜCRETİ 98 KURUŞ”

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:08

Nami, çoklu tarifeye geçişin herkesin elinde olan bir imkan olduğunu, konutları otomatik olarak çoklu tarifeye geçirdiklerini, isterlerse çıkma imkanı tanıdıklarını, sanayi ve ticari kesimi ise sabit tarifede bırakarak, çoklu tarifeye geçme imkanı tanıdıklarını aktardı.

“SABİT TARİFEDE SAAT BAŞI KİLOWATT ÜCRETİ 98 KURUŞ”

Bu tariflerin bir yılda üç defa değiştirilebileceğini anlatan Nami, sabit tarifede kalacak vatandaşların saat başı kilowatt ücretinin 98 kuruş olacağını belirtti.

Nami, yeni sistemde enerjiyi çok tüketenlerin avantajı olacağını söyleyerek, sistem hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Yeni sistemle dar gelirli vatandaşların imkanlar dahilinde korunmasının hedeflendiğini vurgulayan Nami, yeni tarifeye dikkat eden bir vatandaşın, şu anki faturasından 50-60 TL tasarruf etme imkanı yakalayabileceğini kaydetti.

“MEVCUT JENERATÖRLER ÇOK ESKİDİ, YENİLERİ ALINDIĞI ZAMAN TASARRUF YAPILACAK”

Nami, enterkonnekte kablonun ülkeye ne zaman geleceğinin belli olmadığını belirterek, “mevcut jeneratörler çok eskidi, yenileri alındığı zaman tasarruf yapılacak ve halka yansımayacak” dedi.

Dövizdeki hareketlenmenin bizi etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nami, TL kullanımı nedeniyle Türkiye ile bir para birliği içinde olunduğunu ancak, AB ülkelerinde olduğu gibi bu para birliği konusunda bir takım önlemler alınması gerekmesine rağmen, yıllardır bunun yapılmadığını kaydetti.

“BUNDAN SONRA YAPILACAK OLAN PARA BİRLİĞİ KONUSUNDA ÖNLEMLER ALINMASI”

Nami, bundan sonra yapılacak olanın ise para birliği konusunda önlemler alınması olduğunu kaydetti.

Nami, Kıb-Tek’in daha rekabetçi bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Genel Kurul’da daha sonra, AB Uyum Yasa Tasarısını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesinin Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası ele alındı.