"SAÇ KESİLMİŞ, ARTIK KEL GÖRÜNMÜŞTÜR"

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:59

Zaroğlu, geçen hafta yapılan kapalı oturumda soramadığı soruları bugün kürsüden dile getirmek istediğini ifade ederek, federasyon görüşmelerinin çöktüğünü ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu görüşmelere kaldığı yerden devam etme arzusunda olduğunu, iki devletli çözümü gündeme getirip tartışmayı ise reddettiğini savundu.

Zaroğlu, CransMontana’da sunulan haritadan neden Kıbrıs Türk tarafının ve o dönemin hükümetinin haberi, verilecek yerlerde oturan kişilerin bilgisi olmadığını ileri sürerek, Rumların nereye yerleşeceği? Türkiye Cumhuriyeti ve o dönem hükümetinin karşı duruşuna rağmen haritanın neden verildiği? Rumların Kıbrıs Türk tarafında çalışması, iş kurması, oy kullanması, nüfus bilgilerinin neye göre verildiği? yerleşiklerin durumu? gibi sorular sordu.

Akıncı’nın Rum tarafına bunların yanında Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü, toprak gibi birçok konuda taviz verdiğini iddia eden Zaroğlu, verildiğini savunduğu bu tavizlerin teslimiyet olduğunu savundu.

Zaroğlu, hükümete de Rum devletinin AB seçimi için KKTC’de propaganda yapılmasının Anayasaya uygun olup olmadığını sordu, bu seçimin tuzak olduğunu ve oy kullanılmaması gerektiğini ileri sürdü.

Bertan Zaroğlu, Akıncı’nın “Federasyon” düşüncesine yönelik “saç kesilmiş artık kel görünmüştür” dedi.