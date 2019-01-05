SADIK ÇİFTPINAR FENERBAHÇE'DE

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 09:04

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor’dan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar’la her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Sadık için Yeni Malatyaspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler 1 milyon Euro'nun yanında Yiğithan Güveli’yi bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da 6 aylık kiralık olarak gönderecek.

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Sadık Çiftpınar, "Çok mutluyuz. Ben ve ailem adına çok mutluyuz. Fenerbahçe camiasına katkılar yapmak istiyorum. Çok çalışacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Umarım gelecek bizim için çok iyi olur. Çok heyecanlıyım" dedi.

BAŞKAN DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Gevrek, "Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da bir paylaşım yaptı. "Allah'ım şükürler olsun" ifadelerini kullanan Betül Çiftpınar'ın bu paylaşımı, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.