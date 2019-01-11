SADIKOĞLU,KÖY KADIN KURSUNU ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:02

Gülay Yahyaoğlu eğitmenliğinde 16 öğrencisi bulunan kursta ahşap boyamadan, lefkaraya, koza işinden, makrome çantaya, alüminyum rölyefden, jacobeane ve crewel nakışı gibi çok çeşitli çalışmalar yapılıyor.

SADIKOĞLU: “EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER KÜLTÜR EVİ’NDE SATIŞA SUNULABİLECEK”

Köy Kadın Kurslarında yaşanan sıkıntılar hakkında Sadıkoğlu’na bilgi veren kadınlar, kursu geliştirmek adına atılabilecek adımlardan, el emeği göz nuru eserlerinin nasıl bir pazarlama stratejisi ile pazarlanabileceği konusunda da fikir alış verişinde bulundular. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu konuyla ilgili olarak üreten kadınlarımıza bir nevi müjdeli bir haber verdi. Mart 2019’da açılması hedeflenen Kültür Evi hakkında kadınlara bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, Kültür Evi’nde sergi ve satış odası olacağını ve burada kadın kurslarında üretilen ürünlerin satılabileceğini duyurdu. El emeği göz nuru ürünleri üretmenin ciddi anlamda mali külfeti bulunduğunu belirten Sadıkoğlu bu yükü biraz olsun hafifletebilmek adına böyle bir çalışma yaptıklarına dikkat çekti.