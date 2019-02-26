SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:04

Rapora göre bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Perşembe gününe kadar havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, pazar günü parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, haftaya pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece, diğer günlerde ise 12 – 15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.