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Sağanak yağmurlar geliyor

Hava, cuma hariç hafta boyunca yağmurlu olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bir haftalık sürede, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:34
Sağanak yağmurlar geliyor

HAVA, CUMA HARİÇ HAFTA BOYUNCA YAĞMURLU OLACAK

Hava, cuma hariç hafta boyunca yağmurlu olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bir haftalık sürede, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın, öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba ve perşembe yer yer kısa süreli hafif yağmurlu, cuma parçalı bulutlu, cumartesi sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, pazar yer yer sağanak yağmurlu ve pazartesi parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 16–19 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarısı Güneyli, ikinci yarısı ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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