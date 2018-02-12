Sağlık bakanından hastaneye denetim

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:58

Ciddi Eksikler Var!

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti.

BESİM, BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDEKİ SORUNLARIN EN ERKEN SÜREDE MİNİMİZE EDİLECEĞİ SÖZÜNÜ VERDİ SAĞLIK BAKANI BESİM BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ “CİDDİ ALT YAPI SORUNLARI, HEKİM, HEMŞİRE PERSONEL EKSİKLİKLERİ, İDARE AMİRİ EKSİKLİĞİ VE GÜVENLİK YETERSİZLİĞİ TESPİT EDİLDİ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini ziyaret etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 180 yataklı, KKTC’nin 2. Büyük hastanesi olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimi, idarecileri ve çalışanlardan alınan bilgiler ve ziyaret sırasında gözlemlemelerde ciddi alt yapı sorunları, Hekim, Hemşire personel eksiklikleri, idare amiri eksikliği ve güvenlik yetersizliği tespit edildi.

Tespit edilen ve daha sonra oluşabilecek sorunların en erken sürede minimize edileceği sözünü veren Filiz Besim; tüm sıkıntılara karşı görevlerini canla başla, en iyi şekilde yapmaya çalışan personele teşekkür etti.