SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:22

Göksel Dana’nın soğuk algınlığı rahatsızlığı şikayeti için gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşadığı ihmaller zincirinin, Gazimağusa Hastanesi doktoru Hakan Debeş’in bizzat teşvikleriyle Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırlmak üzere gönderilmesine rağmen gereken özenin gösterilmemesi karşısında hayatını kaybetmesiyle yaşanan ihmaller zincirinin bu hastanede de devam etmesi üzerine hayatın kaybeden Göksel Dana ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

"BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Gazimağusa’nın sevilen iş insanı ve aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi As Başkanı olan Göksel Dana’nın oğlu Cem Dana, Kıbrıs Medyatör’e verdiği bilgide, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ile görüştüğünü, Ümiter’in kendisine her iki hastenede yaşanan bu trajik olayla ilgili bakanlığın inceleme ve soruşturma başlattığını söyledi.

"İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Hala yaşadığı şoku üzerinden atamayan ve annesinin bu ani ölümünü kabullenemeyen Cem Dana, bu işin peşini bırakmayacağını, bir insan hayatının bu kadar sorumsuzluk ve ihmalle sona ermemesi gerektiğini, bu sebepten sorumlular bulunana ve ihmali olanlar tespit edilene kadar takibini sürdüreceğini ifade etti.

"BAKANLIK MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞECEK"

Cem Dana, bu olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Müdürü Ceyhun Ümiter’in kendisini bakanlığa davet ettiğini belirterek, Ceyhun Ümiter ile Perşembe günü bakanlıkta görüşeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter haberimiz yayına hazırlanırken sosyal medyada, bize verdiği yanıtta da, iki hastane hakkında gerekenin yapılacağını incelemenin başlatıldığını ifade etti.