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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN "DAMACANA" DUYURUSU

Görülen lüzum üzerine kamuoyunu bilgilendirmek üzere yapılan duyuru

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:34
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN

Sağlık Bakanlığı olarak, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca, ülkemizde faaliyet gösteren tüm ambalajlanmış içme suyu üretim tesislerinin sadece damacana hatlarında yapılan denetim ve dolayısı ile analizler neticesinde, damacana su üretimi veya dolumu yapan Asya Su, Hediyem Su, Kösedağ Su, Aysu firmalarının damacana üretim hatlarında tespit edilen limit üstü Bromat miktarı ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması hususunda söz konusu firmalar ikaz edilmiş ve sadece damacana üretim faaliyetleri yedi gün süre ile test amaçlı üretim yapılması dışında durdurulmuştur. Önümüzdeki günlerde yapılacak tahlil sonuçlarına göre söz konusu firmaların damacana üretimine başlayıp başlamadıkları hususlarıyla, tüm firmalardan alınacak numunelerin analiz sonuçları Bakanlığımız tarafından bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bakanlığımızın hedefi ambalajlanmış içme suyu üretimlerini durdurmak değil, bilakis firmaların mevzuata uygun üretim yapmalarını sağlamaktır. Bu süreçte, yukarıda adı zikredilen firmalar da dahil olmak üzere, halk sağlığı hususundaki hassasiyetimize sahip çıkıp anlayış, inanç ve sabırla Bakanlığımızla tam işbirliği yapan tüm firmalara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

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